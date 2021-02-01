استقالة نائب من الائتلاف الحاكم في اليابان لزيارته ملهى ليلي أثناء حالة الطوارئ

أخبار اليابان

عرض كيوهيكو توياما من حزب كوميتو الشريك الأصغر في الائتلاف الحاكم في اليابان اليوم الاثنين تقديم استقالته من منصبه كمشرع في مجلس النواب لتحمل اللوم على زيارته ملهى ليلي خلال حالة الطوارئ المعلنة حاليًا للحد من تفشي فيروس كورونا الجديد

وقدم توياما، 51 عاما، استقالته إلى رئيس مجلس النواب تاداموري أوشيما. ومن المتوقع أن تتم الموافقة على استقالته في جلسة مكتملة لمجلس النواب بالبرلمان الياباني في وقت لاحق يوم الاثنين.

واجه النائب عن حزب كوميتو، الشريك الأصغر في الائتلاف الحاكم بقيادة الحزب الليبرالي الديمقراطي، انتقادات علنية شديدة بعد زيارته الحانة في حي جينزا الراقي بطوكيو ليلاً في وقت كانت فيه حالة الطوارئ سارية في العاصمة اليابانية وبعض المحافظات الأخرى.

طُلب من المواطنين تجنب النزهات غير الضرورية بعد الساعة 8 مساءً أثناء حالة الطوارئ، بينما طُلب من الحانات والمطاعم الإغلاق بعد ذلك الوقت.

بعد أن خدم كعضو في مجلس الشيوخ الياباني، تم انتخاب توياما لمجلس النواب أربع مرات بموجب نظام التمثيل النسبي من كتلة كيوشو الجنوبية الغربية.









(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)