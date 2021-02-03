اليابان تقرر تمديد حالة الطوارئ حتى 7 مارس/ آذار للسيطرة على كورونا

أخبار اليابان

قررت الحكومة اليابانية يوم الثلاثاء تمديد حالة الطوارئ بشأن فيروس كورونا الجديد لمدة شهر واحد حتى 7 مارس/ آذار لعشر محافظات من بين 11 محافظة تخضع للإجراء حاليًا.

من بين 11 محافظة، تعد توتشيغي هي المحافظة الوحيدة التي سيتم فيها رفع حالة الطوارئ يوم الأحد كما هو مقرر في البداية. وستظل حالة الطوارئ قائمة في طوكيو والمحافظات القريبة مثل سايتاما، تشيبا، وكاناغاوا، وكذلك أوساكا، كيوتو، وهيوغو في غرب اليابان، وآيتشي، وغيفو في وسط اليابان، وفوكوؤكا في جنوب غرب اليابان.

ستواصل الحكومة حث المطاعم والحانات في المحافظات العشر على الإغلاق مبكرًا ومطالبة السكان المحليين بعدم الخروج لأغراض غير ضرورية، خاصة بعد الساعة 8 مساءً، كجزء من الجهود لاحتواء أزمة فيروس كورونا.

وقال رئيس الوزراء سوغا يوشيهيدي في مؤتمر صحفي، إذا تحسن وضع العدوى في المحافظات العشر، سترفع الحكومة حالة الطوارئ قبل 7 مارس/ آذار.

وقال أيضًا إن الحكومة تهدف إلى بدء التطعيم ضد فيروس كورونا للعاملين الطبيين في منتصف فبراير/ شباط وللمسنين في أبريل/ نيسان.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)