إجمالي عدد وفيات كورونا يتجاوز الستة آلاف في اليابان

أخبار اليابان

تجاوز عدد وفيات فيروس كورونا في اليابان عتبة الستة آلاف حالة يوم الأربعاء، متجاوزًا الستة آلاف حالة بعد 11 يومًا فقط من تجاوزه 5000 يوم 23 يناير/ كانون الثاني.

تجاوزت الزيادة اليومية المستوى القياسي البالغ 119 المسجل يوم الثلاثاء فقط. وفي يوم الأربعاء أيضًا، سجلت طوكيو عددًا قياسيًا من الوفيات بلغ 32 حالة، وسجلت محافظة كاناغاوا المجاورة 19 حالة وفاة.

في جميع أنحاء اليابان، بلغ العدد اليومي لحالات الإصابة الجديدة 2631 حالة، بانخفاض أقل من 3000 لليوم الرابع على التوالي.

وقالت وزارة الصحة إن عدد المصابين لأعراض خطيرة لفيروس كورونا على مستوى البلاد انخفض 40 عن اليوم السابق إلى 897 حالة.

ارتفع عدد الوفيات في البلاد من 2000 إلى 3000 في شهر، ثم إلى 4000 في 18 يومًا وإلى 5000 في 14 يومًا.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)