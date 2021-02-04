اليابان تقر مشروع قانون لتعزيز تدابيرالوقاية من فيروس كورونا

أخبار اليابان

أقر البرلمان الياباني يوم الأربعاء مشروع قانون لجعل إجراءات مكافحة فيروس كورونا أكثر فعالية بما في ذلك من خلال عقوبات جديدة لانتهاك القيود التي تفرضها الدولة من أجل تحقيق ذلك.

ستفرض اليابان غرامات إدارية على الشركات التي ترفض قبول طلبات تقصير ساعات العمل من أجل مكافحة وباء فيروس كورونا الجديد، وفقًا لمشروع القانون الخاص بمراجعة القوانين ذات الصلة.

وفي الوقت نفسه، من الواضح أن مشروع القانون ينص على تقديم المساعدة المالية للشركات والمؤسسات التي تتبع تعليمات الحكومة.

ستدخل تعديلات قانون الإجراءات الخاصة لمكافحة فيروس كورونا والأوبئة الأخرى وقانون الوقاية من الأمراض المعدية وقانون الحجر الصحي حيز التنفيذ في 13 فبراير/ شباط.

وأقر مشروع القانون، الأربعاء، في جلسة عامة لمجلس الشيوخ، عقب تمريره في مجلس النواب، يوم الاثنين.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)