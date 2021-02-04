منظمو ألعاب طوكيو يصدرون إرشادات الوقاية من عدوى فيروس كورونا

أخبار اليابان

أصدرت اللجنة المنظمة لألعاب طوكيو الأولمبية والبارالمبية وآخرون يوم الأربعاء المجموعة الأولى من الإرشادات للسيطرة على عدوى فيروس كورونا الجديد بهدف تحقيق ألعاب آمنة في الصيف.

تتوافق السلسلة الأولى من ”كتيبات اللعب“، التي نشرتها اللجنة الأولمبية الدولية واللجنة البارالمبية الدولية، مع الملخص المؤقت لإجراءات الوقاية من فيروس كورونا التي جمعتها الحكومة اليابانية بشكل أساسي في ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي.

تضمن كتاب اللعب الأول، المخصص للاتحادات الرياضية الدولية، عناصر أساسية مثل درجة حرارة الجسم وفحوصات فيروس كورونا قبل الدخول إلى اليابان، وقواعد السلوك بعد الوصول، والفحوصات المنتظمة للفيروسات، واستخدام تطبيق لإدارة الظروف الصحية والعزل الذاتي بعد ذلك في حالة العدوى.

كما تنص على أن المتفرجين في أماكن الألعاب يجب أن يدعموا الرياضيين بالتصفيق وعدم الغناء أو الهتاف.

قال دليل اللعبة إن الإخفاقات المتكررة أو الخطيرة في الامتثال للقواعد الواردة في الإرشادات قد تؤدي إلى سحب اعتماد المشاركين وحقهم في المشاركة في الألعاب.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)