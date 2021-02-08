عضو باللجنة الأولمبية الدولية: قد يتم إلغاء أولمبياد طوكيو بناء على وضع فيروس كورونا

أخبار اليابان

قال عضو مخضرم في اللجنة الأولمبية الدولية إن اللجنة الأولمبية الدولية قد تلغي دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو هذا الصيف اعتمادًا على حالة الإصابة بفيروس كورونا الجديد.

وردا على سؤال حول ما إذا كان إلغاء دورة ألعاب طوكيو خيارا، قال ديك باوند، العضو الأطول خدمة في اللجنة الأولمبية الدولية، في مقابلة حصرية مع جيجي برس، أجريت عبر الإنترنت يوم الخميس، إن اللجنة ستختار الخيار إذا قررت ذلك. سيكون من ”الخطورة جدًا المضي قدمًا“ استنادًا إلى أفضل الأدلة العلمية. وقال باوند وهو كندي ”اللجنة الأولمبية الدولية لديها سلطة الإلغاء“.

وقال باوند (78 عاما) ”أنا متأكد من أن هذا سيكون قرارا يتم اتخاذه مع الحكومة اليابانية والمنظمين اليابانيين على أساس نصيحة منظمة الصحة العالمية وبيانات علمية أخرى“.

تم تأجيل الألعاب الأولمبية الصيفية والألعاب االبارالمبية في طوكيو لمدة عام واحد اعتبارًا من عام 2020 بسبب انتشار فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم. اقترح رئيس اللجنة الأولمبية الدولية توماس باخ عدم التفكير في إلغاء الألعاب.

ونفى باوند أي احتمال لتأجيل دورة ألعاب طوكيو مرة أخرى. وقال ”ليس لدينا 3 خيارات بعد الآن، لدينا خياران فقط - نقيم الألعاب أو نلغيها“ ، مضيفا أن الإلغاء ”هو الخيار الأسوأ“.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)