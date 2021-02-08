فريق ياباني ينجح في تخليق خلايا الملتحمة من الخلايا الجذعية المستحثة

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نجح فريق بحثي من جامعة أوساكا في تكوين خلايا ملتحمة من خلايا جذعية مستحثة متعددة القدرات.

تم الإعلان عن هذا الإنجاز في طبعة إلكترونية من مجلة Cell Reports العلمية الأمريكية، ومن المتوقع أن يتم استخدامه في تطوير أدوية لجفاف العين.

تُنتج الملتحمة، التي تغطي بياض العين والسطح الداخلي للجفن، الميوسين، وهو أحد مكونات الدموع التي تحمي سطح العين.

أضاف الفريق بروتينًا معززًا للنمو، من بين مواد أخرى، إلى الخلايا المشتقة من الخلايا الجذعية المستحثة التي تشكل أساس العين، وخلقت الخلايا الظهارية الملتحمة وكذلك الخلايا التي تنتج الميوسين.

في الدراسات التي أجريت على الخلايا الجذعية المستحثة، فإن تلك الموجودة على الشبكية والقرنية تأخذ زمام المبادرة. يقال إن التوافر محدود للخلايا اللازمة لإجراء دراسات على الملتحمة.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)