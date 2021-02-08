بعد تعليقات موري المتحيزة ضد المرأة: السفارات الأوروبية في اليابان تغرد لدعم المساواة بين الجنسين

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قام مكتب ممثل الاتحاد الأوروبي في طوكيو وسفارات بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في العاصمة اليابانية بالتغريد عبر تويتر من أجل دعم المساواة بين الجنسين، على ما يبدو ردًا على تصريحات يوشيرو موري، رئيس اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو.

وقد تم التغريد على تويتر تحت وسم ”DontBeSilent“ و ”GenderEquality“ مع عدم ذكر ملاحظات موري بطريقة مباشرة. لكنها مصحوبة بصور للموظفين وهم يرفعون أيديهم، وردوا بسخرية على ما قاله رئيس اللجنة المنظمة لألعاب طوكيو ”اجتماعات مجالس الإدارة مع الكثير من النساء تستغرق الكثير من الوقت. مع شعور قوي بالتنافس، يسارعون إلى التحدث بعد أن ترفع أحداهن يدها للتحدث “.

يُعتقد أن الحركة قد بدأت من قبل السفارة الألمانية في طوكيو بقيادة السفيرة إينا ليبل، حيث حصل موقع تويتر الخاص بالسفارة على أكثر من 40 ألف إعجاب بحلول مساء السبت للتغريد على هذه القضية.

الدول التي انضمت سفاراتها في طوكيو إلى المبادرة ونشرت صورًا مماثلة على تويتر تشمل فنلندا، السويد، أيرلندا، البرتغال، وإسبانيا.

أثارت تصريحات موري، التي أدلى بها خلال اجتماع اللجنة الأولمبية اليابانية الأربعاء، انتقادات كبيرة من الخارج على موقع تويتر.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)