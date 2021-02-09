بعد 10 سنوات من الكارثة: تحركات مستمرة لجلب صناعات جديدة إلى فوكوشيما

أخبار اليابان

تتواصل الجهود لجلب صناعات جديدة إلى المناطق الساحلية في محافظة فوكوشيما كجزء من التحركات لتعزيز إعادة الإعمار بعد أن تدمر الاقتصاد المحلي بسبب الزلزال والتسونامي في مارس/ آذار 2011، والحادث النووي اللاحق في المحافظة الواقعة شمال شرق اليابان.

اجتذب إطار عمل ساحل فوكوشيما للابتكار، بقيادة حكومتي اليابان وحكومة محافظة فوكوشيما، شركات لصناعة الروبوتات وغيرها من الصناعات المتقدمة من جميع أنحاء اليابان. بدأت الشركات في فوكوشيما أيضًا في المشاركة في المبادرة، وبدأ العمل أيضًا في تعزيز الموارد البشرية، وهو أحد التحديات الرئيسية التي ينطوي عليها الأمر، بين الصناعات والقطاع العام والمجال الأكاديمي.

دخل ميدان اختبار روبوت فوكوشيما، وهو مركز للبحث والتطوير وأحد مشاريع الإطار، حيز التشغيل الكامل في مارس/ آذار 2020 في مدينة ميناميسوما وبلدة ناميه.

يوجد ما مجموعه حوالي 30 شركة في مرافق ذات صلة، مثل مبنى البحث والتطوير والمجمع الصناعي المجاور لحقل الاختبار، لأغراض تشمل تطوير السيارات الطائرة واستخدام الطائرات بدون طيار لاستخدامها في حالات الكوارث. من بينها شركات كبرى، مثل شركة راكوتين والشركات الناشئة من جميع أنحاء البلاد.

ستقوم Robotcom & FA.Com، وهي شركة مطورة لتقنيات أتمتة المصانع ومقرها طوكيو وأول شركة في المجمع الصناعي، بإطلاق مصنع في مايو/ أيار مع مهندسين من اليابان وخارجها. وأشاد مسؤول في الشركة بميدان الاختبار قائلا: ”إنه يتمتع بمرافق ممتازة، وقد حصل على دعم كبير“.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)