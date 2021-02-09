لجنة من الحزب الحاكم في اليابان تسعى لتلقيح مبكر لعمال مرافق المسنين

أخبار اليابان

وضعت لجنة من الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم في اليابان يوم الاثنين مجموعة من المقترحات العاجلة بما في ذلك طلب تلقيح جماعي ضد فيروس كورونا الجديد للمقيمين والعاملين في مرافق رعاية المسنين.

تهدف الحكومة اليابانية إلى بدء تطعيمات فيروس كورونا للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا أو أكثر اعتبارًا من أبريل/ نيسان على أساس الأولوية.

ومن المقرر تقديم المقترحات، التي جمعتها لجنة رعاية التمريض في إطار لجنة أبحاث الحزب الليبرالي الديمقراطي حول نظام الضمان الاجتماعي، إلى الحكومة قريبًا.

من أجل منع العدوى الجماعية في مرافق الرعاية والأماكن الأخرى لكبار السن، الذين هم أكثر عرضة للإصابة بأعراض فيروس كورونا الشديدة، توصي الحكومة بإجراء اختبار جماعي لفيروس كورونا الجديد للمقيمين والعاملين في هذه المرافق.

في المقترحات، تدعو لجنة الحزب الليبرالي الديمقراطي الحكومة لإعلام الحكومات المحلية بأنه سيتم السماح للسكان والعاملين بالتطعيم في نفس الوقت في المرافق التي تستوفي شروطًا معينة، مثل وجود طبيب يمكنه مراقبة صحة السكان على بشكل يومي، وتقديم الدعم للمرافق المؤهلة لإجراء التطعيمات الجماعية.

(النص الأًصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)