اصطدام غواصة تابعة لقوات الدفاع الذاتي اليابانية بسفينة تجارية أجنبية

أخبار اليابان

اصطدمت غواصة تابعة لقوات الدفاع الذاتي البحرية اليابانية بسفينة تجارية أجنبية أثناء صعودها قبالة محافظة كوتشي بغرب اليابان يوم الاثنين، مما تسبب في إصابات طفيفة، مثل لاثة من أفراد طاقم الغواصة.

أخبر أفراد طاقم السفينة التجارية خفر السواحل الياباني أنهم لم يشعروا بأي تأثير من الاصطدام بغواصة سوريو، وأنه يعتقد أن سفينتهم لم تتضرر، وفقًا لمصادر مطلعة على الموقف.

عين مجلس سلامة النقل الياباني التابع لوزارة النقل ثلاثة من موظفيه لبحث سبب الحادث الذي وقع على بعد حوالي 50 كيلومترا جنوب شرق كيب أشيزوري في كوتشي حوالي الساعة 10:58 صباحا (1:58 صباحا بتوقيت غرينتش).

قال وزير الدفاع نوبو كيشي إن الغواصة سوريو كانت في رحلة تدريب بعد إجراء فحص منتظم عندما اصطدمت بالسفينة التجارية. وقال الوزير إن الغواصة لم تتمكن من تجنب الاصطدام رغم أنها عثرت على السفينة التجارية عبر منظار أثناء صعودها على السطح.

وقال كيشي ”من المؤسف جدا أن الاصطدام وقع على الرغم من أن (غواصة قوات الدفاع الذاتى) كانت تحاول ضمان السلامة قدر الإمكان خلال العملية“.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)