لجنة ألعاب طوكيو تشكل فريقًا للمساواة بين الجنسين

أخبار اليابان

تدرس اللجنة المنظمة للألعاب الأولمبية والألعاب البارالمبية في طوكيو تشكيل فريق لتعزيز المساواة بين الجنسين في المجتمع من خلال الرياضة.

وقالت مصادر مطلعة إن اللجنة تدرس الفكرة ردا على الانتقادات المتزايدة في الداخل والخارج بشأن تصريحات الرئيس يوشيرو موري المتحيزة جنسيا ضد النساء.

تدرس اللجنة وجود خبراء خارجيين في الفريق. وفقا للمصادر، ما زالت الأنشطة والأهداف المحددة للفريق قيد المناقشة.

من خلال تشكيل الفريق، تهدف اللجنة على ما يبدو إلى التأكيد على أهمية المساواة بين الجنسين لنجاح ألعاب طوكيو هذا الصيف.

تخطط اللجنة لعقد اجتماع غير عادي لأعضاء مجلس الإدارة التنفيذي والمستشارين في المستقبل القريب بخصوص تصريحات موري.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)