اليابان تتطلع إلى مراجعة بند الأبوة في القانون المدني

أخبار اليابان

صاغت لجنة حكومية يابانية توصيات للسماح بمراجعة بند القانون المدني الذي يفترض أن والد الطفل الذي ولد في غضون 300 يوم من طلاق الأم هو زوجها السابق، حسبما علم يوم الثلاثاء.

وتدعو مسودة التوصيات إلى السماح لأب مثل هذا الطفل أن يكون رجلاً متزوجاً من أمه عندما تلد الطفل.

أعدت المسودة اللجنة الخاصة بالمجلس التشريعي، وهي هيئة استشارية لوزير العدل.

سيسعى المجلس للحصول على تعليقات الجمهور على مسودة التوصيات قبل اعتمادها. في أعقاب التوصيات، تهدف وزارة العدل إلى تقديم مشروع قانون لمراجعة القانون المدني خلال الدورة العادية في العام المقبل للبرلمان الياباني.

ستكون هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها مراجعة شرط الأبوة منذ أن تم وضع القانون في عصر ميجي منذ أكثر من قرن.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)