مقابلة: النجم واتانابي كين يواصل دعمه للمناطق المنكوبة في اليابان

أخبار اليابان

أعرب الممثل الياباني واتانبي كين عن تصميمه على مواصلة الوقوف مع سكان المناطق التي دمرها الزلزال القوي وأمواج تسونامي التي ضربت شرق اليابان منذ ما يقرب من 10 سنوات.

وافتتح واتانابي، 61 عاما، مقهى يستخدم كمكان للقاء الناس في كيسينوما، وهي مدينة ساحلية ضربها تسونامي في مقاطعة مياغي الشمالية الشرقية، قبل سبع سنوات.

وقال واتانابي في مقابلة أجريت معه مؤخرا ”بالنسبة للأشخاص الذين عانوا من الكارثة، فإن 10 سنوات هي مجرد تراكم للحياة اليومية ولا شيء يتغير بشكل كبير“. ”سأواصل دعمي على الرغم من قوتي القليلة، مع الشعور بالرغبة في مساعدة الناس ومواساتهم“.

كان الممثل يخضع للعلاج من سرطان الدم النخاعي الحاد خلال زلزال هانشين العظيم عام 1995 في غرب اليابان، وكان خارج البلاد لتصوير فيلم خلال الزلزال القوي عام 2004 في محافظة نييغاتا بوسط اليابان.

قال ”شعرت بالخجل من نفسي لعدم قدرتي على فعل أي شيء“.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)