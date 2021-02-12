بشرى سعيدة لعلاج الصلع: باحثون يابانيون يعثرون على الخلايا الجذعية لتجديد الشعر

أخبار اليابان

حدد علماء يابانيون الخلايا الجذعية الحيوية لتجديد الشعر، بهدف إطلاق أبحاث إكلينيكية لتطبيق تلك الخلايا على علاج الصلع الذكوري.

وفقًا لمقال نُشر على الإنترنت في المجلة البريطانية Scientific Reports، فإن تاكاشي تسوجي، قائد الفريق في معهد الأبحاث التابع للحكومة ريكين، وزملاؤه أسسوا أنظمة استنبات في المختبر ووجدوا من خلال التحليل الوظيفي أن الخلايا الجذعية إيجابية للأجسام المضادة CD34 والإنتيجرين. يلعب كل من alpha 6 و beta 5، وكلاهما من البروتينات اللاصقة، دورًا مهمًا في استمرار تجديد الشعر مع بروتين سكري يسمى tenascin.

وقال تسوجي ”إن فقدان الشعر أو الأسنان لا يهدد الحياة، ولكنه خصم يؤثر على نوعية الحياة“. ”آمل أن أبدأ التجارب السريرية قريبًا“.

قادت شركة Organ Technologies Inc الناشئة في مجال التكنولوجيا الحيوية الأعمال التحضيرية لإطلاق الدراسة مع الشركاء حتى توقف العمل في الخريف الماضي بسبب عودة ظهور جائحة فيروس كورونا.

يسعى معهد ريكين الآن للحصول على التبرعات ويبحث عن شركات شريكة لتسخير الطب التجديدي لأولئك الذين فقدوا شعرهم وأسنانهم.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)