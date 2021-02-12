لجنة خبراء يابانية: تراجع عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا لكن النظام الصحي لا يزال تحت الضغط

أخبار اليابان

قالت لجنة خبراء بوزارة الصحة اليابانية، الخميس، إن حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا الجديد تتجه نحو الانخفاض في البلاد منذ أوائل يناير/ كانون الثاني.

في اجتماع اليوم، أظهر المجلس الاستشاري المعني بأزمة الفيروس أيضًا وجهة نظر مفادها أن أنظمة الرعاية الطبية في طوكيو وتسع محافظات أخرى في ظل حالة الطوارئ الحكومية الجديدة بشأن الفيروس لا تزال تحت الضغط على الرغم من انخفاض أعدد مصابي كورونا في المستشفيات.

مع ارتفاع نسبة الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 60 عامًا أو أكثر في حالات الإصابة الجديدة، سيستغرق الأمر وقتًا قبل أن ينخفض ​​عدد المرضى المصابين بأعراض خطيرة، وفقًا للجنة.

وقال رئيس اللجنة، تاكاجي واكيتا، رئيس المعهد الوطني للأمراض المعدية ”يجب تقليل حالات الإصابة الجديدة لتخفيف العبء على المؤسسات الطبية نحو بدء التطعيم ضد فيروس كورونا في البلاد“.

بلغ عدد التكاثر الفعال، أو متوسط ​​عدد الأشخاص الذين ينقل الشخص المصاب الفيروس إليهم، 0.76 في جميع أنحاء اليابان اعتبارًا من 25 يناير/ كانون الثاني، بانخفاض عن 0.80 اعتبارًا من 15 يناير/ كانون الثاني، وفقًا للجنة. تشير القراءة التي تزيد عن 1.0 إلى انتشار العدوى.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)