وصول الشحنة الأولى من لقاح فيروس كورونا إلى اليابان

أخبار اليابان

وصلت الشحنة الأولى من لقاح فيروس كورونا الجديد الذي تنتجه شركة فايزر الأمريكية لصناعة الأدوية إلى مطار ناريتا الدولي، بالقرب من طوكيو اليوم الجمعة.

تم نقل الشحنة على متن رحلة لشركة خطوط كل اليابان الجوية ANA من بروكسل، موقع إنتاج اللقاح.

اللقاح، الذي يجب تخزينه في درجة حرارة 70 درجة مئوية تحت الصفر، سيتم حفظه في مخزن مجهز بمجمدات درجة حرارة منخفضة للغاية ويتم تسليمه في حالة مجمدة بمجرد تحديد جدول التطعيم.

مساء الجمعة، من المتوقع أن تدعم لجنة خبراء من وزارة الصحة خطط الموافقة على اللقاح. في وقت لاحق، من المتوقع أن تعطي الوزارة موافقتها الرسمية على اللقاح بموجب نظام المسار السريع لتبسيط إجراءات الفحص.

سيصبح العاملون في المجال الطبي، وخاصة العاملين في المستشفيات الوطنية في جميع أنحاء اليابان، أول مجموعة من الأشخاص يحصلون على لقاح في البلاد يوم الأربعاء.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)