وزارة الصحة اليابانية توافق على لقاح فايزر

أخبار اليابان

وافقت لجنة تابعة لمجلس الشؤون الصيدلانية والأغذية بوزارة الصحة اليابانية يوم الجمعة على لقاح كورونا الذي تنتجه شركة الأدوية الأمريكية فايزر.

وتعتزم الوزارة الموافقة رسميا على اللقاح يوم الأحد في إطار عملية طارئة مع فحص مبسط، بهدف بدء التطعيمات لمجموعة أولى من العاملين الطبيين في وقت مبكر من يوم الأربعاء. ستكون هذه هي المرة الأولى التي تتم فيها الموافقة على لقاح فيروس كورونا في اليابان.

وفي لقاء مع المراسلين، أشار وزير الصحة نوريهيسا تامورا إلى أن اللقاح فعال، قائلا إنه تم التأكد من ارتفاع مستويات الأجسام المضادة المعادلة في أجسام المشاركين اليابانيين في التجارب السريرية للقاح فايزر بعد أن تم إعطاؤهم جرعات منه. وقال إن اللقاح مهم ”لحماية صحة المواطنين“.

من المتوقع أن تساعد اللقاحات في تحقيق مناعة القطيع، فضلاً عن الوقاية من إصابة الأفراد بالفيروس. ومع ذلك، لا يزال من غير المؤكد متى ستكون اللقاحات متاحة لأشخاص بخلاف العاملين في المجال الطبي وكبار السن.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)