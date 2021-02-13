استطلاع رأي: 60% يعارضون إقامة أولمبياد طوكيو

أخبار اليابان

أظهر استطلاع أجرته وكالة جيجي برس يوم الجمعة أن أكثر من 60% من المشاركين يعارضون الخطة الحالية لعقد دورة الألعاب الأولمبية والبارالمبية في طوكيو هذا الصيف.

ووفقًا للمسح، قال 35.3% إن ألعاب طوكيو التي تم تأجيلها لمدة عام واحد من الصيف الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا، يجب تأجيلها مرة أخرى حتى عام 2022 على الأقل، وقال 25.8% إنه يجب إلغاء الألعاب.

في استطلاع مماثل أُجري في ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي، عارض أكثر من 50% بقليل من المشاركين خطة إقامة الأحداث في صيف 2021، مع 29.9% يؤيدون تأجيلًا آخر و 21.1% يفضلون الإلغاء.

عكست نتائج الاستطلاع الأخير، الذي تم إجراؤه على مدار الأيام الأربعة حتى يوم الأحد، على ما يبدو إعلان حالة الطوارئ للمرة الثانية للحد من انتشار فيروس كورونا في اليابان الشهر الماضي وسط زيادة في الإصابات، وتصريحات متحيزة ضد المرأة من قبل يوشيرو موري، رئيس اللجنة المنظمة لألعاب طوكيو الذي استقال في وقت لاحق بسبب الانتقادات التي وجهت إليه من الداخل والخارج.

في فبراير/ شباط، دعم 34.4% الخطة الحالية. أولئك الذين يطالبون بحد لعدد المتفرجين وصلوا إلى 19.7%، بينما أيد 11.9% الألعاب بدون متفرجين و 2.8% فضلوا عدم وجود حد لعدد المتفرجين.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)