أكثر من 15 ألف من العمال الأجانب ذوي المهارات المحددة في اليابان

أخبار اليابان

قالت وكالة خدمات الهجرة يوم الجمعة إن عدد الأشخاص غير اليابانيين المقيمين في اليابان كعمال من ذوي المهارات المحددة، وهي فئة جديدة من وضع الإقامة تم تقديمها في أبريل/ نيسان 2019، بلغ 15663 حتى نهاية ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي.

ارتفع الرقم بمقدار 6894 من ثلاثة أشهر قبل ذلك بسبب التحول المتزايد في حالة التأشيرة من التدريب الفني وغيره بالإضافة إلى التخفيف المؤقت لقيود الدخول بسبب كورونا.

بدأت الاختبارات للحصول على الوضع الجديد، والتي تم تقديمها لتخفيف النقص الحاد في العمالة التي تواجهها 14 صناعة في البلاد، بشكل جدي في أكتوبر 2019.

لا يزال عدد العمال الأجانب من ذوي المهارات المحددة منخفضًا، مقارنة بهدف الحكومة بقبول ما يصل إلى 345،150 عاملًا في السنوات الخمس من عام 2019، وسط الوباء.

حسب الجنسية، شكل الفيتناميون أكبر مجموعة من الأجانب المقيمين في ظل الوضع الجديد، عند 9412 عامل، أو حوالي 60% من الإجمالي، يليهم الصينيون، عند 1575 عامل، والإندونيسيين، عند 1514 عامل.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)