اليابان تسعى إلى الانتهاء من تلقيح كبار السن خلال 3 أشهر

أخبار اليابان

تهدف الحكومة اليابانية إلى بدء حملة التلقيح ضد فيروس كورونا في الأول من أبريل/ نيسان، بداية العام المالي 2021، لما مجموعه حوالي 36 مليون شخص في البلاد سيبلغون 65 عامًا أو أكثر في العام، بهدف إنهاء التطعيمات في غضون ثلاثة أشهر.

سيأتي برنامج التطعيم للمسنين بعد تطعيمات العاملين الطبيين، والتي من المقرر أن تبدأ في وقت لاحق من هذا الشهر بعد وصول الشحنة الأولى من لقاح شركة الأدوية الأمريكية فايزر ضد فيروس كورونا الجديد إلى اليابان يوم الجمعة.

تخطط وزارة الصحة لإرسال قسائم التطعيم لكبار السن اعتبارًا من منتصف مارس/ آذار. ستسمح لهم القسائم بالحصول على جرعتين من لقاح فايزر على فترات كل ثلاثة أسابيع. لكن من غير المؤكد ما إذا كان برنامج تطعيم المسنين سوف يسير كما هو مخطط له.

قال مصدر في الصناعة الطبية إنه سيكون من الصعب للغاية إنهاء التطعيمات في غضون ثلاثة أشهر. وقال المصدر ”يبقى أن نرى عدد الأطباء والممرضات الذين يمكن حشدهم للحكومات البلدية للتلقيح“. وأضاف المصدر أن طاقم التطعيم سيحتاج إلى زيارة بعض كبار السن في مرافق التمريض.

بعد كبار السن، سيتم تطعيم حوالي 8.2 مليون شخص يعانون من 14 حالة أساسية حددتها وزارة الصحة، بما في ذلك مشاكل التنفس المزمنة وأمراض القلب والسكري، إلى جانب حوالي مليوني عامل في مرافق المسنين.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)