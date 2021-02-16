اختبارللكشف عن السرطان باستخدام الديدان الخيطية في اليابان

أخبار اليابان

بدأ في اليابان اختبار بسيط جديد لفحص السرطان يستخدم البول والديدان الخيطية التي يبلغ طولها حوالي 1 مليمتر.

تأمل شركة Hirotsu Bio Science Inc الناشئة ومقرها طوكيو، والتي طورت هذه الطريقة، أن يتم استخدام الاختبار في الفحوصات الأولى لتفريق المصابين بالسرطان عن الأشخاص الأصحاء في وقت يميل فيه عدد من الأشخاص إلى الامتناع عن إجراء فحوصات طبية وسط وباء فيروس كورونا.

وفقًا لتاكاكي هيروتسو، الرئيس والمدير التنفيذي للشركة، فإن الديدان الخيطية لديها حاسة شم متطورة وتتفاعل مع رائحة البول التي يتم جمعها من مرضى المعدة و 14 نوعًا من السرطان. دقة الاختبار 86.3%.

الأشخاص الذين يأملون في الخضوع للاختبار يجمعون عينات بولهم ويضعونها في مجموعات اختبار ويأخذونها إلى مرافق الشركة. ستكون النتائج متاحة في غضون 6 أسابيع تقريبًا.

تكلفة الاختبار 9800 ين. أقامت Hirotsu Bio Science منشآت لتلقي العينات في طوكيو ومدينة فوكوؤكا الجنوبية الغربية ومدينة أوساكا الغربية بعد إتاحة الاختبار في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي. استخدم أكثر من 10000 شخص الاختبار، وفقًا لمسؤولي الشركة.

(النص الأًصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)