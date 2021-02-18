10 سنوات من الكارثة: صيادو مياغي يواجهون تحديًا جديدًا بعد التغلب على التسونامي

أخبار اليابان

يشكل الصيد الضعيف على مستوى البلاد الناجم على ما يبدو عن الاحتباس الحراري تحديًا جديدًا للصيادين في المناطق المتضررة من كارثة مارس/ آذار 2011 في شمال شرق اليابان بعد عقد من الزمن.

قال تاكانوبو تاكاهاشي، 77 عامًا، الذي شارك في تجارة صيد الأسماك لأكثر من 50 عامًا في أوناغاوا بمحافظة مياغي، منزعجًا من التدهور القياسي في السنوات الأخيرة ”يبدو الأمر سيئًا للغاية لدرجة يصعب تصديقها“. شغل سابقًا منصب رئيس جمعية تعاونية للمشترين في سوق السمك في أوناغاوا، وهي بلدة ساحلية تضررت بشدة من الزلزال الهائل وتسونامي في 11 مارس/ آذار 2011.

وقالت وزارة الزراعة والغابات ومصايد الأسماك في تقرير نهائي في يناير/ كانون الثاني، إنه في عام 2019، بلغ إجمالي صيد الأسماك في جميع أنحاء اليابان، بما في ذلك حصيلة صيد الأسماك المستزرعة، 4.19 مليون طن، وهو أقل إجمالي سنوي منذ بدء الإحصائيات.

قبل الكارثة، احتلت صناعة صيد الأسماك في مياغي المرتبة الثانية في اليابان من حيث إنتاجية مصايد الأسماك بفضل مناطق الصيد البحرية الغنية التي أنشأها اجتماع تيار أوياشيو، وهو تيار شبه قطبي يتدفق إلى الجنوب الغربي في شمال غرب المحيط الهادئ، وتيار كوروشيو. انخفض الترتيب إلى المركز التاسع بعد أن دمر تسونامي المناطق الساحلية بالمحافظة، لكنها الآن تحتل المرتبة الرابعة، حيث تم إصلاح أسواق الأسماك وسفن الصيد والمرافق الزراعية من خلال مشاريع إعادة الإعمار من قبل الحكومة المركزية وحكومات المحافظات.

وفي الوقت نفسه، بلغ الحجم المجمع لإنزال الأسماك في موانئ الصيد الأربعة الرئيسية في مياغي - شيوغاوا، إيشينوماكي، أوناغاوا، وكيسنوما - ذروته بمقدار 250 ألف طن في عام 2018، لكنه انخفض إلى 230 ألف طن في عام 2020. قيمة الإنزال في الموانئ الأربعة التي تعافت إلى مستوى ما قبل الكارثة عند 58.4 مليار ين في عام 2017، كانت أيضًا في حالة انخفاض وانخفضت إلى 47.6 مليار ين في عام 2020.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)