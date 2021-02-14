إصابة 120 شخصًا في زلزال اليابان

أخبار اليابان

ضرب زلزال قوي منطقة توهوكو شمال شرق اليابان مساء السبت مما أدى إلى إصابة 120 شخصا فى 9 محافظات فى توهوكو ومنطقة كانتو الشرقية.

وقال رئيس الوزراء سوغا يوشيهيدي في اجتماع وزاري عقد صباح الأحد في استجابة سريعة للزلزال ”علمت أن العديد من الأشخاص أصيبوا بجروح في المحافظات بما في ذلك فوكوشيما ومياغي لكن لم يتوفى أحد في الزلزال“. بلغت قوة الزلزال 6 درجات، وهو ثاني أعلى مستوى على مقياس شدة الزلازل في اليابان، في بعض البلديات في فوكوشيما ومياغي، وكلاهما في توهوكو.

في فوكوشيما، أصيب 65 شخصًا في الزلزال. ومن بين هؤلاء، أصيبت امرأة تبلغ من العمر 67 عامًا في مدينة كورياما بجروح خطيرة بعد سقوطها على درج منزلها. تم افتتاح اجمالى 70 مركز إجلاء فى المحافظة واحتمى حوالى 200 شخص مؤقتا بالمرافق. تعطلت إمدادات المياه في حوالي 2800 منزل في مدينة شينتشي في فوكوشيما، وتعمل قوات الدفاع الذاتي للتعامل مع الوضع بناءً على طلب حكومة محافظة فوكوشيما.

وأصيب 42 شخصا في مياغي، بينهم امرأة تبلغ من العمر 84 عاما في مدينة هيغاشي ماتسوشيما، أصيبت بكسر في عظم فخذها بعد سقوطها من السرير.

تم التأكد من إصابة 13 شخصًا بجروح في محافظات ياماغاتا، إيباراكي، غونما، توتشيغي، سايتاما، تشيبا، وكاناغاوا. سقطت امرأة في الثمانينيات من عمرها في مدينة هيغاشي ماتسوياما في سايتاما وكسرت عظام فخذها الأيمن. في مدينة كيميتسو في تشيبا، كسرتساق امرأة في الثمانينيات من عمرها بعد سقوطها.

(النص الأًصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)