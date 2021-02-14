الحكومة اليابانية مصممة على اتخاذ تدابير شاملة للاستجابة لزلزال أمس

أخبار اليابان

اكدت الحكومة اليابانية اليوم الاحد عزمها على بذل كل الجهود للتعامل مع آثار الزلزال القوى الذى ضرب بشكل رئيسى المناطق الشمالية الشرقية من البلاد ليلة السبت.

ومن المقرر أيضًا أن تتخذ الحكومة تدابير شاملة لمنع الإصابة بفيروس كورونا الجديد في مراكز الإجلاء التي أقيمت بعد الزلزال مع استمرار انتشار الفيروس في البلاد.

وقال رئيس الوزراء الياباني سوغا في اجتماع للوزراء المعنيين عقد في مكتب رئيس الوزراء في طوكيو ”أريدكم أن تكونوا على استعداد تام لتقديم معلومات دقيقة للشعب واتخاذ الإجراءات اللازمة ردا على الزلزال“.

كما أصدر تعليماته للوزراء المشاركين للتعاون عن كثب مع الحكومات المحلية في المناطق المتضررة من الزلزال في الاستعداد للهزات الارتدادية المحتملة والكوارث الثانوية مثل الانهيارات الأرضية.

وقال رئيس الوزراء إن الحكومة تبذل جهودا كاملة لتأكيد حجم الأضرار ودفع أعمال الترميم من خلال التعاون بين الشرطة وسلطات الإطفاء وقوات الدفاع الذاتي وخفر السواحل اليابانية.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)