اليابان تعتمد لقاح فايزر

أخبار اليابان

وافقت وزارة الصحة اليابانية يوم الأحد على لقاح شركة فايزر الأمريكية الكبرى للأدوية ضد فيروس كورونا الجديد في إطار عملية فحص مبسطة تستخدم في أوقات الطوارئ.

إنه أول لقاح لفيروس كورونا الجديد معتمد في اليابان. أعطت لجنة معنية بالوزارة يوم الجمعة الضوء الأخضر لخطة الموافقة على اللقاح في إطار الإجراءات المبسطة.

وصلت الدفعة الأولى من لقاح فايزر إلى اليابان يوم الجمعة. باستخدام لقاح فايزر، من المقرر أن تبدأ التطعيمات ضد الفيروس في اليابان يوم الأربعاء لأول مجموعة من العاملين في المجال الطبي.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)