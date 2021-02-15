بوتين يعارض إعادة الجزر المتنازع عليها لليابان

أخبار اليابان

أفادت وكالة أنباء تاس الروسية اليوم الأحد أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين ألمح إلى معارضة بلاده تسليم الجزر المتنازع عليها شمال غرب المحيط الهادى إلى اليابان.

وقال إن روسيا تريد تطوير العلاقات مع اليابان وستفعل ذلك.

لكن بوتين قال أيضا إن روسيا لن تتخذ أي خطوات تتعارض مع دستورها، بحسب وكالة الأنباء. يُعتقد أن هذه هي المرة الأولى التي يدلي فيها الزعيم الروسي بهذا النوع من التعليقات بشأن المفاوضات الثنائية مع اليابان.

وجاءت هذه التصريحات بعد أن دخل الدستور الروسي المعدل، الذي يتضمن بندًا يحظر التصرف في الأراضي الروسية، حيز التنفيذ أواخر العام الماضي.

كان البعض يعتقد أن هناك مجالًا للمفاوضات بين روسيا واليابان بشأن الجزر الأربع التي تسيطر عليها روسيا، الواقعة قبالة محافظة هوكايدو في أقصى شمال اليابان، لأن البند الدستوري ينص على أن المحادثات المتعلقة بترسيم الحدود هي استثناء للحظر المفروض على التنازل عن الأراضي.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)