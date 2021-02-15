إصابة 152 شخصًا جراء زلزال السبت في اليابان

أخبار اليابان

أدى زلزال قوى ضرب بشكل رئيسى منطقة توهوكو فى شمال شرق اليابان مساء السبت الى إصابة 152 شخصا فى 9 محافظات فى توهوكو ومنطقة كانتو الشرقية، حسبما علم يوم الاثنين.

وبلغت قوة الزلزال 6 درجات، وهو ثاني أعلى مستوى على مقياس شدة الزلازل في اليابان، في بعض البلديات في محافظتي فوكوشيما ومياغي، وكلاهما في توهوكو.

في فوكوشيما، أصيب 81 شخصًا في الزلزال. ومن بين هؤلاء، أصيبت امرأة تبلغ من العمر 67 عامًا في مدينة كورياما بجروح خطيرة بعد سقوطها على درج منزلها. تم افتتاح اجمالى 70 مركز إجلاء فى المحافظة واحتمى حوالى 200 شخص مؤقتا بالمرافق. تعطلت إمدادات المياه في حوالي 2800 منزل في بلدة شينتشي في فوكوشيما، وتعمل قوات الدفاع الذاتي للتعامل مع الوضع بناءً على طلب حكومة محافظة فوكوشيما. تم إحراز تقدم في أعمال استعادة المياه.

وأصيب 52 شخصا في مياغي بينهم امرأة تبلغ من العمر 84 عاما في مدينة هيجاشي ماتسوشيما، أصيبت بكسر في عظام الفخد بعد سقوطها من السرير. ضرب انقطاع المياه بعض بلديات مياغي، بما في ذلك بلدة ياماموتو.

وتأكد إصابة 19 شخصًا بجروح في محافظات ياماغاتا،إيباراكي، غونما، توتشيغي، سايتاما، تشيبا، وكاناغاوا. سقطت امرأة في الثمانينيات من عمرها في مدينة هيغاشي ماتسوياما في سايتاما وكسرت عظام فخذها الأيمن. في مدينة كيميتسو في تشيبا، كسرت ساق امرأة في الثمانينيات من عمرها بعد سقوطها.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)