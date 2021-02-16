خطأ في حصر أعداد الإصابة بفيروس كورونا في طوكيو

أخبار اليابان

قال مسؤولون في حكومة مدينة طوكيو يوم الإثنين، إن إجمالي 838 حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد ظلت غير محصورة في طوكيو، خاصة خلال نهاية العام وفترة العام الجديد.

فشل العاملون في مكاتب الصحة العامة في الضغط على زر للتأكيد النهائي لإبلاغ بيانات حكومة العاصمة بشأن الحالات الجديدة التي تم إدخالها في نظام وزارة الصحة لتبادل المعلومات حول عدوى فيروس كورونا، وفقًا للمسؤولين. وقالوا في ذلك الوقت، كانت الحالات الجديدة في العاصمة اليابانية ترتفع، وحدثت الأخطاء ”نتيجة لزيادة عبء العمل“ في المكاتب الصحية.

وطبقا لمكتب الرعاية الاجتماعية والصحة العامة التابع لحكومة المدينة ، فقد حدثت الأخطاء في 18 مكتبًا صحيًا في الفترة ما بين 18 نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الماضي و 31 يناير/ كانون الثاني من هذا العام. بلغ العدد أو الحالات غير المبلغ عنها 390 في مكتب كاتسوشيكا الصحي، و 228 في مكتب إيكيبوكورو الصحي في حي توشيما و 96 في مكتب شيبويا الصحي.

يضغط موظفو مكتب الصحة على زر التأكيد بعد أن تقوم المؤسسات الطبية أو المكاتب الصحية التي تتلقى بيانات عن حالات الإصابة من المرافق الطبية بإدخال المعلومات في نظام مشاركة المعلومات.

أدت إضافة الحالات غير المحسوبة إلى رفع العدد التراكمي لحالات الإصابة بفيروس كورونا في طوكيو إلى 107609 حالة. تم تعديل الحالات الإيجابية المؤكدة حديثًا في 7 يناير/ كانون الثاني، عندما وصل العدد اليومي إلى مستوى قياسي، 2520 حالة، بزيادة 73 عن الرقم المبلغ عنه في البداية.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)