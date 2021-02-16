استطلاع: 7.7% فقط من الشركات اليابانية تؤيد عقد الأولمبياد هذا الصيف

أخبار اليابان

فقط 7.7% من الشركات في اليابان تعتقد حاليًا أنه من المرغوب فيه إقامة دورة الألعاب الأولمبية والبارالمبية بطوكيو كما هو مقرر، وفقًا لاستطلاع أجرته شركة طوكيو شوكو للأبحاث.

تم التعبير عن هذا الرأي من قبل 889 شركة من أصل 11،432 شركة مستجيبة في الاستطلاع عبر الإنترنت الذي تم إجراؤه بين 1 و 8 فبراير/ شباط.

وانخفضت نسبة الشركات ذات الرأي 14.8 نقطة مئوية عن المسح السابق بين 28 يوليو/ تموز و 11 أغسطس/ آب من العام الماضي.

في أحدث استطلاع للرأي، فضلت 3778 شركة، أو 33%، تأجيلًا آخر لألعاب طوكيو، التي تم تأجيلها من صيف 2020 بسبب جائحة كورونا. في غضون ذلك، دعا 2624 آخرون، أو 22.9٪، إلى إلغاء دورة ألعاب طوكيو.

أشارت النتائج إلى أن غالبية الشركات المحلية أصبحت الآن سلبية بشأن أولمبياد طوكيو والألعاب البارالمبية التي م المخطط أن تقام هذا الصيف.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)