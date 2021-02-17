اليابان تبدأ حملة التطعيم ضد كورونا

أخبار اليابان

بدأت حملة التطعيم ضد فيروس كورونا الجديد في اليابان يوم الأربعاء، تستهدف حوالي 40 ألف عامل طبي.

سيكون العاملون الطبيون في 100 موقع على مستوى البلاد، بما في ذلك المستشفيات الوطنية، أول من يحصل على لقاح كورونا الذي طورته شركة الأدوية الأمريكية فايزر.

من المتوقع أن تساعد اللقاحات السكان على اكتساب مناعة القطيع اللازمة لاحتواء الوباء.

ومع ذلك، لا تزال جداول إمدادات اللقاحات لليابان غير واضحة، مما يجعل من غير المؤكد متى ستكون اللقاحات متاحة لأشخاص آخرين، بما في ذلك كبار السن.

تم إجراء أول تطعيم ضد فيروس كورونا في البلاد في مركز طوكيو الطبي التابع لمنظمة المستشفيات الوطنية، وتم إعطاؤه لرئيس المستشفى كازوهيرو أراكي، تلاه أطباء وممرضات آخرون.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)