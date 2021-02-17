استقالة مشرع من الحزب الحاكم في اليابان بسبب ذهابه لحانة أثناء حالة الطوارئ

أخبار اليابان

قدم النائب عن الحزب الليبرالي الديمقراطي تاكاكي شيراسوكا استقالته من الحزب الحاكم الأربعاء بعد تقرير نشرته إحدى المجلات مفاده أنه زار حانة في طوكيو في ظل حالة الطوارئ المتعلقة بفيروس كورونا.

وصرح شيراسوكا، عضو مجلس النواب، للصحفيين بأنه لن يخوض الانتخابات المقبلة لمجلس النواب، المقرر إجراؤها هذا العام. لكنه قال إنه لن يستقيل من منصبه كنائب في مجلس النواب.

في نسختها على الإنترنت ، قالت مجلةشوكان بونشون الأسبوعية يوم الأربعاء إن شيراسوكا زار الحانة المخصصة للأعضاء فقط ليلة 10 فبراير/ شباط.

تطلب الحكومة من المقيمين في طوكيو والمناطق الأخرى الخاضعة لحالة الطوارئ عدم الخروج ليلاً لأغراض غير ضرورية.

في وقت سابق من فبراير/ شباط، انسحب ثلاثة نواب من الحزب الديمقراطي الليبرالي، بمن فيهم رئيس اللجنة الوطنية للسلامة العامة السابق جون ماتسوموتو، من الحزب بعد أن زيارة لإحدى الحانات في طوكيو في وقت متأخر من الليل.

(النص الأًصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)