اليابان لن ترفع حالة الطوارئ الخاصة بفيروس كورونا هذا الأسبوع

أخبار اليابان

قالت عدة مصادر حكومية الأربعاء إن الحكومة اليابانية ستبقي حالة الطوارئ المتعلقة بفيروس كورونا سارية على الأقل هذا الأسبوع.

لن تتخذ الحكومة قرارًا برفع حالة الطوارئ هذا الأسبوع، نظرًا لأن النظام الطبي لا يزال متوترًا على الرغم من أن عدد الحالات الجديدة في اتجاه هبوطي في جميع أنحاء البلاد، مع بقاء العدد اليومي في طوكيو أقل من 500 لليوم الحادي عشر على التوالي.

في وقت سابق من هذا الشهر، مددت الحكومة حالة الطوارئ في طوكيو وتسع محافظات أخرى لمدة شهر حتى 7 مارس/ آذار.

كما تم التخلي عن رفع حالة الطوارئ لتفادي وضع أعباء على أصحاب المهن الطبية مع بدء حملة التطعيم يوم الأربعاء.

يأمل رئيس الوزراء سوغا يوشيهيدي في إنهاء حالة الطوارئ في وقت سابق في المناطق التي تظهر فيها حالات تحسّن لفيروس كورونا. وبالتالي، ستستمر الحكومة في مراقبة مؤشرات كل منطقة على حدة مثل إشغال الأسرة لمرضى فيروس كورونا في المستشفيات.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)