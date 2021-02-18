انخفاض كمية المخدرات التي صادرتها الجمارك اليابانية بنسبة 43% في 2020

أخبار اليابان

أعلنت وزارة المالية اليابانية أن كمية المخدرات غير المشروعة التي صادرتها الجمارك اليابانية في عام 2020 انخفضت بنسبة 43% عن العام السابق لتصل إلى إجمالي حوالي 1906 كيلوغرامات في 733 حالة، بانخفاض 30%.

يُعزى الانخفاض الحاد إلى قيود الدخول المطبقة في مكافحة جائحة كورونا.

وقال مسؤول بالوزارة إن الكمية السنوية التي تجاوزت طنًا واحدًا للعام الخامس على التوالي وبلغت ثالث أعلى مستوى على الإطلاق، إلا أن الوزارة ترى أن الوضع ”خطير للغاية“.

وبهدف إنهاء الوباء، تخطط الوزارة لتعزيز الجهود للقضاء على تهريب المخدرات، مثل إدخال معدات جديدة للكشف عن المخدرات.

ومن بين الأدوية المضبوطة، مثلت المنشطات حوالي 800 كيلوغرام، بانخفاض 69% عن مستوى 2019، لكنها تضاعفت عما كانت عليه قبل عقد من الزمن.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)