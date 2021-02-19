خبراء يحذرون من تباطؤ في وتيرة انخفاض إصابات فيروس كورونا في اليابان

أخبار اليابان

حذر فريق استشاري بوزارة الصحة اليابانية من أن وتيرة الانخفاض في حالات الإصابة بفيروس كورونا الجديد قد تتباطأ.

وقال فريق الأمراض المعدية وخبراء آخرون في اجتماع يوم الخميس إن الحالات الجديدة ”تستمر في الانخفاض، لكن بعض المناطق تشهد زيادة في أعداد المشاة ليلا مرة أخرى“. ”سرعة انخفاض العدوى قد تتباطأ“.

وحذر الفريق أيضًا من الإصابات العنقودية في دور رعاية المسنين.

وقال الفريق إن رقم التكاثر الفعال، وهو متوسط عدد الأشخاص الذين يصيبهم شخص واحد، بلغ 0.76 في جميع أنحاء اليابان حتى 1 فبراير/ شباط، ويبقى أقل من 1.0، مما يعني أن العدوى تنتشر.

وفقًا للفريق، وقف الرقم أيضًا دون 1.0 في طوكيو ومناطق أخرى بموجب حالة الطوارئ الثانية المعلنة للحد من انتشار الفيروس في البلاد.

(النص الأصلي بالغة الإنكليزية، جيجي برس)