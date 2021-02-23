قلق بشأن زيادة الحيوانات الأليفة في اليابان وسط جائحة كورونا

أخبار اليابان

مع زيادة عدد الأشخاص الذين يقتنون الحيوانات الأليفة في منازلهم للراحة وسط وباء فيروس كورونا الجديد الذي طال أمده، تعرب المجموعات ذات الصلة عن مخاوفها من أن القرارات قصيرة النظر قد تؤدي إلى التخلي عن الحيوانات في المستقبل.

بينما ترتفع أسعار الحيوانات الأليفة بشكل كبير على خلفية الطلب المتزايد، تشهد مراكز رعاية الحيوانات وغيرها من المنظمات زيادة في الطلبات من الأشخاص الذين يرغبون في تسليم حيواناتهم الأليفة بعد وقت قصير من الحصول عليها. تحث مجموعات حماية الحيوانات أصحاب الحيوانات الأليفة على عدم نسيان أنهم مسؤولون عن حياة الحيوانات.

وفقًا لجمعية طعام الحيوانات الأليفة اليابانية، فقد زاد عدد الكلاب والقطط التي تم اقتنائها حديثًا في المنازل العام الماضي بأكثر من 60 ألفًا عن العام السابق.

شهد مشغل متجر للحيوانات الأليفة يدير متاجر في جميع أنحاء البلاد تضاعف المبيعات عندما تم إعلان حالة الطوارئ في البلاد للمرة الأولى بين أبريل/ نيسان ومايو/ أيار من العام الماضي.

وجاءت الزيادة في الوقت الذي ”يقضي الناس وقتًا أطول في المنزل بسبب انتشار العمل عن بعد وسط الوباء وشعرهم بالتوتر بسبب الاضطرار إلى الامتناع عن“ القيام بأنشطة مختلفة، حسبما قال مسؤول في مشغل متجر الحيوانات الأليفة.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)