اليابان تكتشف آثارًا جانبية محتملة للقاح كورونا

أخبار اليابان

قال مسؤولون بوزارة الصحة اليابانية، يوم السبت، إن اليابان اكتشفت أولى حالاتها لردود فعل سلبية محتملة على التطعيمات ضد فيروس كورونا منذ أن بدأت البلاد حملتها للتلقيح يوم الأربعاء.

قال المسؤولون إن شخصين ظهرت عليهم أعراض يشتبه في أنها آثار جانبية بعد التطعيم يوم الجمعة، واختفت الأعراض بعد وقت قصير في كلتا الحالتين.

أصيب أحدهما بالشرى (أو الشرية) هي حالة مرضية تظهر فيها تقرحات حمراء اللون، بارزة وتثير الحكّة، بعد تلقيه جرعة في مستشفى توياما بمحافظة توياما بوسط اليابان. شعر الآخر بقشعريرة وارتعاش بعد التطعيم في منشأة منفصلة.

غطت حملة التطعيم اليابانية ضد فيروس كورنا، باستخدام جرعة لقاح فايزر، أولاً 40.000 عامل طبي. بالنسبة لـ 20000 منهم، يتم الاحتفاظ بسجلات الحالات الصحية بعد التطعيم.

في اختبارات فايزر السريرية، ظهر على 66% إلى 83% من المشاركين ألم في موقع الحقن بعد جرعة و34% إلى 59% شعروا بالإرهاق. تم الإبلاغ عن 5 حالات من الحساسية المفرطة، أو ردود الفعل التحسسية الشديدة، لكل مليون جرعة.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)