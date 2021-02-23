اليابان تحذر من استخدام عقاقير غير مصرح بها لكورونا

أخبار اليابان

يتعاطى عدد متزايد من الأشخاص في اليابان أدوية ضد فيروس كورونا المستوردة غير المصرح باستخدامها في البلاد، وهي ممارسة تستدعي تحذيرًا من مسؤولي الصحة العامة.

تحذر وزارة الصحة الناس من تناول مثل هذه الأدوية دون دراسة متأنية لأن الآثار الجانبية للأدوية غير المصرح بها قد لا تغطيها الإغاثة الحكومية.

في نوفمبر/ تشرين الثاني، تناولت امرأة في الأربعينيات من عمرها في محافظة شيزوؤكا عقار الإيفرمكتين، وهو دواء مضاد للطفيليات أنتجته شركة هندية ولم يتم اعتماده كعلاج لفيروس كورونا في اليابان.

طلبت الدواء من خلال وكيل استيراد بعد جمع المعلومات بما في ذلك عن طريق قراءة الأوراق البحثية المتاحة في المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

وقالت: ”اشتريته لأنني اعتقدت أنه يتعين علي تناوله، على مسؤوليتي الشخصية، لمنع العدوى“.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)