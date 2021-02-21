استطلاع: 70% في اليابان يريدون التطعيم ضد كورونا

أخبار اليابان

أظهر استطلاع أجرته مؤسسة جيجي برس في فبراير/ شباط أن حوالي 70% من الأشخاص في اليابان يرغبون في الحصول على لقاح ضد كورونا.

وأظهر الاستطلاع أن 70.1% من المستجيبين قالوا إنهم يريدون التطعيم، بينما قال 17.5% إنهم لا يريدون ذلك، وقال 12.4% إنهم لا يعرفون. وأظهرت أن 73.4% من الرجال و 66.3% من النساء يريدون التطعيم.

حسب العمر، 80.0% من المستجيبين في الستينيات من العمر و 76.4% ممن هم في السبعينيات أو أكثر يريدون التطعيم. كانت النسبة الأدنى بين الفئات بين 18 و 29، بنسبة 60.8%.

أظهر الاستطلاع أيضًا أن 75.5% من المستجيبين قالوا إن لديهم مخاوف تتعلق بالسلامة بشأن لقاحات كورونا، أعلى بكثير من 23.2% الذين قالوا إنهم ليس لديهم مخاوف.

وصلت نسبة الأشخاص الذين لديهم مخاوف تتعلق بالسلامة إلى 81.5% للنساء و 70.4% للرجال. بالعمر، كانت 80.8% إلى أولئك بين 18 و 29 و 80.4% لمن هم في الأربعينات من العمر.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)