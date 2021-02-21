بايدن يعيد تأكيد الاعتذار عن اعتقال الأمريكيين من أصل ياباني

أخبار اليابان

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الجمعة إن إدارته تعيد تأكيد اعتذار بلاده عن اعتقال الأمريكيين من أصل ياباني خلال الحرب العالمية الثانية.

وقال بايدن في بيان ”في واحدة من أكثر الفترات المخزية في التاريخ الأمريكي، تم استهداف وسجن الأمريكيين من أصل ياباني لمجرد تراثهم“.

وقال ”أُجبرت العائلات على ترك منازلها ومجتمعاتها وأعمالها للعيش لسنوات في معسكرات اعتقال غير إنسانية في جميع أنحاء الولايات المتحدة“.

وقال بايدن إن هذه التصرفات ”غير أخلاقية وغير دستورية“. وقال ”فشلت أمريكا في الارتقاء إلى مستوى المثل التأسيسية للحرية والعدالة للجميع“.

أصدر بايدن البيان بعد 79 عامًا من توقيع الرئيس فرانكلين روزفلت على أمر تنفيذي أدى إلى اعتقال حوالي 120 ألف أمريكي من أصل ياباني.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)