في عيد ميلاده الحادي والستين إمبراطور اليابان يأمل في مستقبل مشرق بعد الوباء

أخبار اليابان

أعرب الإمبراطور الياباني ناروهيتو، الذي أتم عامه الحادي والستين يوم الثلاثاء، عن أمله في مستقبل مشرق بعد القضاء على جائحة فيروس كورونا.

وقال الإمبراطور في مؤتمر صحفي عقد في مقر إقامة أكاساكا الإمبراطوري في طوكيو قبل موعده ”أتطلع إلى مستقبل مشرق ينفتح بعد أن تتغلب الدولة بأكملها على أزمة فيروس كورونا بصبر من خلال مشاركة الألم والعمل بالتعاون“.

قضى الإمبراطور معظم الجلسة التي استمرت 40 دقيقة يتحدث عن الوباء، معربًا عن امتنانه للجهود التي بذلها كل عامل طبي وعامة الناس.

وقال إن اليابان واجهت العديد من الصعوبات في تاريخها بسبب الكوارث الطبيعية والأوبئة.

في إشارة إلى الإمبراطور شومو، الذي بنى تمثال بوذا الضخم في محافظة نارا في القرن الثامن ليتمنى إنهاء أزمة وطنية، والإمبراطور ساغا، الذي نسخ نص سوترا القلبية، وهو نص بوذي مقدس، على أمل إنهاء وباء في في القرن التاسع، قال الإمبراطور ناروهيتو إن الناس الذين يعيشون في العصر الحالي يمكنهم التعلم من روحهم.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)