الإبلاغ عن أول حالة وفاة بسبب الزلزال الذي وقع قبالة فوكوشيما

أخبار اليابان

لقي رجل في الخمسينيات من عمره مصرعه في زلزال قوي وقع قبالة سواحل محافظة فوكوشيما، شمال شرق اليابان، في 13 فبراير/ شباط، وهي أول حالة وفاة تم الإبلاغ عنها بسبب الزلزال.

قال عمدة فوكوشيما هيروشي كوهاتا، يوم الخميس، إن الرجل الذي كان يعيش بمفرده في مدينة فوكوشيما، عثرت عليه أسرته تحت أدوات منزلية في منزله يوم الثلاثاء وتأكدت وفاته في وقت لاحق.

وقد توفي الرجل بسبب الاختناق الناجم عن الضغط. بناءً على الحالة المحيطة بوفاته وعوامل أخرى، تم التعرف على الرجل على أنه توفي بسبب الزلزال.

وفقًا لوكالة إدارة الحرائق والكوارث، أصاب الزلزال ما مجموعه 185 شخصًا في 10 محافظات في منطقة توهوكو شمال شرق اليابان ومنطقة كانتو الشرقية، بما في ذلك 100 في محافظة فوكوشيما و 63 في محافظة مياغي المجاورة.

بلغت قوة الزلزال 7.3 درجة 6 درجات قوي، وهو ثاني أعلى مستوى على مقياس شدة الزلازل في اليابان، في بعض البلديات في محافظتي فوكوشيما ومياغي، وفقًا لوكالة الأرصاد الجوية اليابانية. يُعتقد أنه كان تابعًا لزلزال 11 مارس/ آذار 2011 الذي وصلت قوته إلى 9 درجات، والذي ضرب منطقة توهوكو بشكل أساسي.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)