تحويل فيلم الأنيمي الشهير ”المخطوفة“ لمسرحية للمرة الأولي

أخبار اليابان

قال استوديو السينما توهو يوم الخميس إن فيلم الأنيمي الشهير ”المخطوفة“ للمخرج الياباني هاياو ميازاكي سيصبح مسرحية لأول مرة العام المقبل.

سيعرض الإنتاج المسرحي للفيلم الحائز على جائزة الأوسكار عام 2003 لأول مرة في العالم في المسرح الإمبراطوري في طوكيو في فبراير/ شباط 2022. وسيعرض لاحقًا في أوساكا، فوكوؤكا، سابورو، وناغويا.

ستلعب شيهيرو، الشخصية الرئيسية في الفيلم التي وجدت نفسها ضائعة في عالم الآلهة، في عروض مختلفة من قبل الممثلتين اليابانيتين كنا هاشيموتو، 22 عامًا، وموني كاميشيراشي، 23 عامًا.

قالت هاشيموتو ”أريد أن ألعب دور شيهيرو من واقع الحياة حتى نفخر بأداء العرض العالمي الأول“. قالت كاميشيراشي: ”مع احترامي، سأقدم فتاة صادقة وشجاعة“.

سيتم كتابة وإخراج العرض المسرحي من قبل جون كيرد، المدير المساعد الفخري لشركة شكسبير الملكية، وهو معجب كبير بأعمال ميازاكي.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)