10 سنوات من الكارثة: الأطفال الذين ولدوا بعد كارثة 2011 وذكريات التعلم من الكوارث

أخبار اليابان

الأطفال في المدرسة الابتدائية أو ما دون الصف الثالث ليس لديهم ذكريات عن كارثة 11 مارس/ آذار 2011 حيث أنهم ولدوا بعد زلزال والتسونامي الضخم الذي ضرب شمال شرق اليابان منذ 10 سنوات.

تعمل المدارس الابتدائية في منطقة توهوكو الشمالية الشرقية على نقل ذكريات ودروس الكوارث إلى هؤلاء الأطفال وتنمية شعور المشاركة بينهم من خلال زيارات إلى المناطق المنكوبة بالكوارث والتبادلات مع الطلاب في المدارس الأخرى.

تشعر مايكو تاكانو، وهي مدرسة تبلغ من العمر 40 عامًا، بالأزمة. قالت تاكانو، التي تدرس في مدرسة شيرايوا الابتدائية في موتوميا بمحافظة فوكوشيما، إحدى المحافظات الثلاث الأكثر تضررًا في منطقة توهوكو: ”لا يعرف بعض الطلاب ما هو يوم 11 مارس/ آذار“.

قلة من الطلاب في الصفوف العليا لديهم ذكريات عن الكارثة، ويظهر طلاب الصفوف الأقل القليل من رد الفعل عندما تتناول موضوع كارثة 11 مارس/ آذار 2011 في فصولها.

في محاولة لإثارة اهتمامهم، تحاول تاكانو استخدام أساليب مختلفة، مثل استخدام عرض بطاقات صور ”kamishibai“ وعمل مسابقات للطلبة.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)