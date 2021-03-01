تيبكو تنتهي من عملية إزالة الوقود النووي من مفاعل فوكوشيما المعطوب

أخبار اليابان

صرحت شركة طوكيو للطاقة الكهربائية ”تبيكو“ يوم الأحد بأنها أكملت العمل لاستخراج جميع مجمعات الوقود النووي البالغ عددها 566 من مجموعة الوقود المستهلك للمفاعل رقم 3 في محطة فوكوشيما دايئيتشي.

كانت هذه هي المرة الأولى التي تنتهي فيها إزالة الوقود لأي من المفاعلات الثلاثة التي تعرضت لانهيارات في مارس/ آذار 2011 في المحطة في محافظة فوكوشيما، شمال شرق اليابان. كما حدث الانصهار في المفاعلين رقم 1 ورقم 2 بالمحطة بعد زلزال وتسونامي 11 مارس/ آذار.

بدأت عملية إزالة الوقود في المفاعل رقم 3 في أبريل/ نيسان 2019. وحققت شركة تيبكو هدف استكمال العمل بنهاية شهر مارس/ آذار من هذا العام.

يوم الأحد، نقلت الشركة بواسطة جهاز التحكم عن بعد آخر ست مجموعات، موجودة في حاوية خاصة، إلى منشأة تخزين مشتركة داخل مباني المحطة. تم وضع غطاء واسع النطاق فوق الجزء العلوي من مبنى المفاعل رقم 3 لمنع تناثر المواد المشعة.

خططت شركة تبيكو لبدء إزالة الوقود من مبنى المفاعل رقم 3 في وقت مبكر من أواخر عام 2014، لكنها أخرت الجدول الزمني بشكل متكرر حيث واجهت صعوبة في التخلص من الحطام الذي خلفه انفجار الهيدروجين في المبنى.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)