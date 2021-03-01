رئيس كوريا الجنوبية يؤكد استعداد بلاده للحوار مع اليابان

أخبار اليابان

أكد رئيس كوريا الجنوبية مون جيه إن اليوم الاثنين أن بلاده مستعدة دائمًا لإجراء حوار مع اليابان.

وقال مون في احتفال بمناسبة الذكرى الـ 102 لحركة الاستقلال في الأول من مارس/ آذار عام 1919 ضد الحكم الاستعماري الياباني لشبه الجزيرة الكورية ”يتعين علينا تركيز المزيد من الطاقة على التنمية الموجهة نحو المستقبل (للعلاقات بين كوريا الجنوبية واليابان) مع حل قضايا الماضي بشكل منفصل“.

وقال إن سيوؤل ”مستعدة دائما للجلوس وإجراء محادثات مع الحكومة اليابانية“. ”أنا واثق من أننا إذا جلسنا معًا بروح محاولة فهم وجهات نظر بعضنا البعض، فسنكون أيضًا قادرين على حل قضايا الماضي بحكمة“.

قال مون إن بلاده لن تنسى ”التاريخ المؤلم“، لكن كوريا الجنوبية واليابان، بعد مائة عام على حادثة الأول من مارس/ آذار، أصبحتا ”جارتين مهمتين للغاية لبعضهما البعض“ في مجالات الاقتصاد، الثقافة، والعلاقات بين الشعبين. وقال مون إن النمو الاقتصادي في كوريا الجنوبية ساعد على تقدم اليابان والعكس صحيح، مضيفًا أن ”الأمور ستستمر بهذه الطريقة في المضي قدمًا“.

وقال مون إن ”العائق الوحيد“ الذي يجب على البلدين التغلب عليه هو أنه ”في بعض الأحيان، لا يمكن فصل قضايا الماضي عن قضايا المستقبل ولكنها تختلط مع بعضها البعض“، مشيرًا إلى أن ”هذا قد أعاق التنمية التي يتم التطلع إليها“.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)