مجلس النواب الياباني يقر ميزانية السنة المالية 2021 بقيمة 106 تريليون ين

أخبار اليابان

أقر مجلس النواب الياباني يوم الثلاثاء مشروع ميزانية الحكومة للعام المالي 2021 مع إنفاق قياسي للحساب العام بلغ 106609.7 مليار ين.

تمت الموافقة على الميزانية العادية للسنة المالية التي تبدأ في أبريل / نيسان على مجلس النواب، بأغلبية الأصوات في جلسة عامة. تم تقديم مسودة الميزانية إلى مجلس الشيوخ، الغرفة العليا للبرلمان.

من المؤكد أن الميزانية سيتم إقرارها خلال السنة المالية 2020، حيث ينص نص دستوري على سن ميزانية الدولة تلقائيًا في غضون 30 يومًا من استلام مجلس الشيوخ للميزانية، حتى بدون تصويت من قبل مجلس النواب، بعد موافقة مجلس النواب.

وبموجب المسودة، من المقرر أن يصل إنفاق الحساب العام إلى مستوى قياسي للسنة التاسعة على التوالي، وهو ما يمثل زيادة قدرها 3.8% عن الميزانية الأولية للعام المالي 2020.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)