استشارات ”الانتقام الإباحي“ تصل إلى رقم قياسي خلال 2020 في اليابان

أخبار اليابان

أظهرت بيانات وكالة الشرطة الوطنية يوم الخميس أن عدد الاستشارات مع الشرطة بشأن ”الانتقام الإباحي“ في اليابان ارتفع بواقع 91 استشارة عن العام السابق ليصل إلى مستوى قياسي بلغ 1570 في عام 2020.

ومفهوم ”الانتقام الإباحي“ يتمثل في تقاسم أو نشر محتوى جنسي أو إباحي صريح على الإنترنت بدون موافقة الشخص الذي يظهر في الصور أو الفيديوهات، وذلك بهدف الانتقام منه أو من طرف آخر عبره.

من إجمالي الحالات، تضمنت 660 حالة ضحية في العشرينات من العمر، وهو ما يمثل أكبر نسبة حسب الفئة العمرية. وتبع ذلك من تبلغ أعمارهن 19 عامًا وما دون 429 حالة.

بلغ العدد الإجمالي للضحايا في العشرينات من العمر والأصغر 70% من الإجمالي. أصغر ضحية كانت تبلغ من العمر 10 سنوات.

كانت هناك 13 حالة تتعلق بضحايا في الستينيات من العمر وثلاث حالات تتعلق بأولئك في السبعينيات من العمر وما فوق.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)