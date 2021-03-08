تقديم طلب للحصول على الموافقة على لقاح موديرنا في اليابان

أخبار اليابان

قالت شركة الأدوية اليابانية الكبرى تاكيدا يوم الجمعة إنها قدمت طلبًا إلى وزارة الصحة اليابانية للحصول على موافقة على لقاح كورونا التابع لشركة الأدوية البيولوجية الأمريكية موديرنا في البلاد.

ستتولى تاكيدا توزيع لقاح موديرنا، وهو ثالث لقاح يدخل في عملية الموافقة في اليابان، بعد اللقاحات التي طورتها شركة الأدوية الأمريكية فايزر وشركة أسترازينيكا البريطانية.

طلبت شركة الأدوية اليابانية معالجة سريعة للموافقة على لقاح موديرنا كحالة خاصة، بهدف توفير 40 مليون جرعة بحلول يونيو/ حزيران و 10 ملايين جرعة إضافية بحلول سبتمبر/ أيلول.

(النص الأًصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)