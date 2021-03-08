اليابان تؤكد أول حالة إصابة بالحساسية بسبب لقاح كورونا

أخبار اليابان

أعلنت وزارة الصحة اليابانية، الجمعة، تسجيل أول حالة إصابة بالحساسية المفرطة، وهي رد فعل تحسسي شديد، من التطعيم ضد فيروس كورونا.

وقالت الوزارة إن عاملة طبية في الثلاثينيات من عمرها أصيبت برد فعل تحسسي بعد تلقي لقاح شركة فايزر يوم الجمعة.

رأت المرأة أن أعراضها تتحسن بعد تناول الدواء. لديها أمراض كامنة، بما في ذلك الربو.

وقالت الطبيبة التي أبلغت عن الحالة، إن رد الفعل كان مرتبطا بالتطعيم، مشيرة إلى احتمال تسبب الربو لديها في رد الفعل، بحسب الوزارة.

بدأت المرأة تسعل في غضون خمس دقائق بعد التطعيم. أصبح تنفسها سريعًا، وشعرت بالحكة في كل مكان.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)